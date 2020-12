Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 18:41 Uhr

Am Freitag, dem 18.09.2020 gegen 16.40 Uhr, kam es zu einem Brand an der Katzenmühle in Hermeskeil.

Der Brand in dem leerstehenden Gebäude wurde durch aufmerksame Fahrradfahrer festgestellt. Ermittlungen zur Brandursache und zu dem entstandenen Schaden dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehr und die Polizei Hermeskeil, sowie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen erbittet die Polizei in Hermeskeil.



Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510

Email: pihermeskeil@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pihermeskeil





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell