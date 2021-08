Morbach

Böschungsbrand – Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Am 13.08.2021, gegen 19:10 Uhr, werden die Polizeibeamten während einer Sachverhaltsaufnahme auf dem REWE-Parkplatz in Morbach auf eine Rauchentwicklung in der Böschung zur B269 hin aufmerksam.