BMW beschädigt – Verursacher flüchtet

Im Zeitraum zwischen dem 18.01.2021 bis zum 20.01.2021, wurde ein in der Maximinstraße geparkter dunkler BMW durch ein vermutlich ein.

- oder ausparkendes Fahrzeug im Bereich des Hecks beschädigt. An dem beschädigten BMW konnten rote Lackanhaftungen festgestellt werden, die vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug stammen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/97795212 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



