Blaues Mofa vor dem Hallenbad in Idar-Oberstein entwendet. Täter schob das Zweirad durch die Stadt. Zeugen gesucht!

Heute wurde in der Zeit von 13 bis 15 Uhr ein vor dem Hallenbad in Idar-Oberstein abgestelltes Mofa (Farbe Blau, Marke Kymco Changzou Kwang / Schwarzes Versicherungskennzeichen 134UOL) entwendet.





Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Wer hat heute eine Person gesehen, die ein besagtes Mofa durch die Stadt schob?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Hinweis: Ab dem 01. März 2024 verlieren die schwarzen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit. Fahrzeughalter für Mofas etc. müssen sich um blaue Versicherungskennzeichen kümmern.



