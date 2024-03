Betrunkener und berauschter Fahrer verursacht Verkehrsunfall – Fahrzeug überschlägt sich

Anzeige

Ein 38-jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug, einem Audi A1, die L176 aus Richtung Baumholder in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Auf der Verflechtungsstrecke versuchte er auf die B41 in Fahrtrichtung Birkenfeld aufzufahren. Aufgrund der nassen Fahrbahn, der nicht angepassten Geschwindigkeit und infolge des Konsums von Alkohol und Betäubungsmitteln kam er von der Straße nach links ab, prallte dort gegen einen Erdwall, überschlug sich und stürzte einen Hang hinunter. Unter der dortigen Brücke kam das Auto anschließend zum Stehen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leichtverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Außerdem wurden durch den Unfall mehrere Bäume erheblich beschädigt, sowie zum Teil entwurzelt. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Ein Urintest war positiv auf THC. Der Führerschein des 38-jährigen wurde sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen.



