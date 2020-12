Betrunkener PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 23:21 Uhr

Der 43-jährige Fahrer eines PKW kam auf gerader, regennasser Strecke in Richtung Heidenburg nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. In der Böschung kam der Wagen schließlich völlig beschädigt zum Stillstand. Der alleinige Unfallbeteiligte verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem hochwertigen Fahrzeug entstand Totalschaden, zudem wurden mehrere Bäume beschädigt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer einerseits nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und andererseits zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Zu loben sind an dieser Stelle mehrere Zeugen, die vor Eintreffen der Polizei und auch während der polizeilichen Unfallaufnahme angehalten und ihre Hilfe angeboten haben. Das ist leider nicht immer selbstverständlich, hier jedoch umso erwähnenswerter.



Im Einsatz waren das DRK mit einem RTW und einem Notarztfahrzeug, ein Abschleppunternehmen sowie die Polizei Morbach und Hermeskeil.



