Betrunkener Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am 16.09.2024 kam es gegen 14:30 Uhr an der Einmündung Saarstraße zur Reitergasse zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher wollte dabei von der Saarstraße nach rechts in die Reitergasse abbiegen und touchierte dabei seitlich mit der linken Fahrzeugfront einen in de Reitergasse befindlichen Pkw. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Geschädigte wendete daraufhin sein Fahrzeug und folgte dem Unfallverursacher, bis dieser letztlich seinen Pkw kurz stoppte. Der männliche Fahrer hielt seine Versicherungsunterlagen aus dem Fenster und setzte seine Fahrt abermals fort.

Im Rahmen der anschließenden Unfallermittlungen der PI Morbach konnte der Unfallverursacher an der Halteranschrift festgestellt werden. Dieser war offensichtlich stark alkoholisiert und musste sich später noch aufgrund eines Sturzgeschehens mit Kopfverletzung in ärztlich Behandlung begeben. Ein Durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde zudem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Durch den Verkehrsunfall kam es zu keinen Personenschäden. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Morbach zu melden.



