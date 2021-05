Betrunkener Autofahrer Beschädigt Streifenwagen der Polizei Morbach

Am späten Mittwochabend kontrollierte Beamte der PI Morbach das Fahrzeug eines 30-jähren Pkw-Fahrer in der Bahnhofstraße in Morbach.



Der Fahrer war den Beamten zuvor aufgefallen, als er die Vorfahrt des Streifenwagens missachtete.

Als die Beamten das Fahrzeug gestoppt hatten und der Fahrer schon im Begriff war auszusteigen, rollte das Fahrzeug gegen den dahinter abgestellten Streifenwagen.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Ein erster Alkoholtest beim Fahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde.

Da der Fahrer darüber hinaus auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war wurde neben der Trunkenheit im Straßenverkehr auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



