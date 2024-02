Betrugsversuche durch Anrufe von falschen Polizeibeamten

Am 27.02.2024 kam es in den Abendstunden zu mehreren Betrugsversuchen durch Anrufe von falschen Polizeibeamten.

Symbolbild Foto: dpa

Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter der Polizei Schweich aus. Durch geschickte Gesprächsführung versuchen die Betrüger Informationen über Bargeldbeträge und Wertsachen der Angerufenen zu erlangen. Der Anruf zielt auf eine Übergabe der Wertsachen und des Bargelds an die „Polizei“ ab. Anschließend erscheint der Betrüger vor Ort und nimmt die Gegenstände in Empfang.

In den Ortslagen Klüsserath, Schleich, Detzem, Köwerich, Leiwen, Thörnich und Mehring kam es in den letzten beiden Tagen vermehrt zu solchen Anrufen. Um die Bewohner der genannten Ortschaften zu sensibilisieren führte die Polizei Lautsprecherdurchsagen durch. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände zu übergeben. Im Zweifelsfall nehmen sie mit ihrer örtlich zuständigen Polizeiinspektion telefonisch Kontakt auf und vergewissern sie sich über die Echtheit des Anrufs.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-9157-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell