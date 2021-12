Betrugs- Schockanrufe

12.2021, kam es in der Verbandsgemeinde Baumholder vermehrt zu Betrugs- beziehungsweise Schockanrufen. Der Anrufer gibt sich hierbei als Arzt eines Krankenhauses aus und teilt der angerufenen Person mit, dass sich ihr Sohn oder ihre Tochter in einer akuten Notlage befinde.

Um diese abzuwenden sei ein Medikament aus der Schweiz von Nöten. Dafür müsse jedoch ein hoher vierstelliger Betrag bezahlt werden.



Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Die Bevölkerung wird gebeten bei einem solchen Anruf auf keine Forderung einzugehen, keine persönlichen Daten mitzuteilen und die zuständige Polizeidienststelle über den Vorfall in Kenntnis zu setzen.



