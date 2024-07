Betrug im Zusammenhang mit Dachdeckerarbeiten

Anzeige

Demnach klingelten mehrere unbekannte Täter bei dem Geschädigten und wiesen ihn auf die notwendige Reparatur des Dachs hin. Nach der mündlichen Auftragsvergabe bestiegen die Täter das Dach und beschädigten es großflächig. Im weiteren Verlauf wurde eine hohe Geldsumme für die Reparatur gefordert. Die Geschädigten alarmierten daraufhin die Polizei und die unbekannten Täter flüchteten in einem blauen Kastenwagen ohne Aufschrift und mit dem polnischem Kennzeichenfragment (DU ??? C) in Richtung Ortsmitte. Der Schaden am Dach wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.



Personen, die Hinweise zu dem PKW oder den Insassen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter Tel. 06581 9155-0 in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Herrmann, PK

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



