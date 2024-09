Betrügerische Spendensammlerinnen in Trierer Fußgängerzone festgenommen

Anzeige

Die Spendensammlerinnen waren gezielt auf Passanten zugegangen und hatten von diesen eine Unterschrift für einen Verein für gehörlose und körperbehinderte Menschen gefordert und anschließend eine Spende verlangt. Es ist davon auszugehen, dass das Geld keinem karitativen Zweck zu Gute kommt, sondern in betrügerischer Absicht erlangt wurde. Die Gruppe ist in den letzten Monaten mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Da gegen drei der vier Personen weitere Ermittlungsverfahren laufen und zu erwarten war, dass diese sich einem Verfahren entziehen könnten, wurden die Beschuldigten vorläufig festgenommen. Am darauffolgenden Samstag wurde die Untersuchungshaft angeordnet und die Beschuldigten wurden in die Justizvollzugsanstalt verbracht.



Für die Ermittlungen, werden Geschädigte, insbesondere solche, die im Zeitraum zwischen dem 09.08.2024 und dem 30.08.2024 Geld gespendet haben gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt, Tel.: 0651-9779-1710 oder unter pwtrier@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



