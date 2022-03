Betriebsunfall mit Traktor

Bei Arbeiten in einem Weinberg wurde der 54jährige Fahrer eines Traktors verletzt.

Bei einem Wendemanöver in den Weinlagen zwischen Wasserbilliger Brück und Igel-Liersberg stürzte der Traktor ohne Fremdeinwirkung zur Seite. Hierbei geriet der Fahrer mit dem Fuß unter die Fahrerkabine und wurde dort eingeklemmt. Nach der Bergung und Erstversorgung durch die Rettungskräfte erfolgte der Transport in ein Trierer Krankenhaus.



