Besonders schwerer Fall des Diebstahls einer Handtasche aus Kundensafe

Am Donnerstag, den 04.04.2024 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19:55 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem verschlossenen Kundensafe im Eingangsbereich des Lebensmitteleinzelhändlers Kaufland Konz.

Der Safe wurde zuvor durch die Geschädigte mittels PIN-Code gesichert. Der/Die Täter nutzten vermutlich das betrügerische „Shoulder-Surfing“, der Blick über die Schulter der Geschädigten, um an den PIN-Code zu gelangen um dann kurz darauf den Safe zu öffnen und die schwarze Damenhandtasche mit auffälligem Kettentrageriemen zu entwenden.



Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich im o.g. Zeitraum dort gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



