Beschädigung eines Bauzauns

Morbach-Bischofsdhron (ots) –



Zwischen dem 02.01.-04.01.2022, 16 Uhr wurde ein Element eines Bauzauns in der Straße Heideweg in Morbach-Bischofsdhron beschädigt. Der Bauzaun war gegen ein Umfallen besonders gesichert und muss mit Kraftaufwand umgestoßen worden sein. Durch das Umfallen wurde das Element verbogen und die Eckverbindungen brachen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 50EUR an dem beschädigten Element.

Haben Sie in der o.g. Zeit etwas Verdächtiges gesehen oder gehört?

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Morbach entgegengenommen.



