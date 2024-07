Beschädigtes Fahrzeug durch umgestürztes Schild in Konz

Am 21.07.2024 gegen 13:45 Uhr wurde in der Brückenstraße in Konz, unweit des Heimat- und Weinfests, ein hellblauer PKW des Herstellers Ford beschädigt.

Der PKW stand im Bereich einer Parkplatzeinfahrt, direkt neben einem nicht fest verankerten Schild, welches auf den Privatparkplatz der dort ansässigen Gaststätte hindeutet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand riss ein bislang unbekannter Täter an dem Absperrband, welches an dem Schild angebracht war und die Einfahrt in den Parkplatz versperren sollte. Dadurch fiel dieses auf den o.g. PKW und beschädigte den Lack an mehreren Stellen. Der entstandene Sachschaden kann auf ca. 300 Euro geschätzt werden.



Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.



