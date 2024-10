Birkenfeld, Kirchplatz

Beschädigter PKW

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Im Zeitraum vom 15.10.2024 gegen 15 Uhr bis zum 16.10.2024 gegen 11:30 Uhr parkte der blaue VW Passat der Geschädigten auf einem der Parkplätze an der ev. Kirche in Birkenfeld. Als die Geschädigte an ihr Fahrzeug zurückkehrte konnte sie einen Streifschaden über die gesamte Beifahrerseite feststellen.