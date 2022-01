BERICHTIGUNG von: Zu tief ins Glas geschaut; junge Frau mit über drei Promille aus dem Verkehr gezogen (Änderung Kennzeichen)

Am Nachmittag des 06.01.2022 ging einer Streife der Polizei Idar-Oberstein ein hochprozentiger Fisch an die Angel.

Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde ein schwarzer Opel Corsa mit KUS-Kennzeichen gemeldet, welcher sehr unsicher über die B 41, Oberstein/Naheüberbauung, in Richtung Birkenfeld geführt wurde. Das gemeldete Fahrzeug konnte schließlich in der Hauptstraße gestoppt werden. Als die 23-jährige Fahrerin aus dem Bereich der VG Baumholder einen Atemalkoholtest durchführte, staunten die Beamten nicht schlecht: knapp 3,2 Promille ergab der Test. Die Fahrt war damit beendet, den Führerschein musste die junge Dame zudem direkt den Beamten überreichen. Die Frau muss nun mit einem Strafverfahren sowie einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.



