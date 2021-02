Bergung eines Wanderers am Altfels durch den Einsatz eines Hubschraubers der Höhenrettung

Der 416 Meter hohe Altfels ist Teil und eine Attraktion mehrerer Wanderwege rund um Kastel-Staadt, Freudenburg und Taben-Rodt.



Der 55-jährige Wanderer aus dem Saarland hatte sich am Morgen alleine und ohne Begleitung aufgemacht, den Altfels zu erkunden. Hierzu kletterte er die steile Felswand hinauf bis zum Felstableau. Dort angekommen erlag der Wanderer einem Schwächeanfall. Er rief seinen Bruder an, der anschließend die Rettungskräfte alarmierte.



Der Verunglückte war während der Rettungsmaßnahmen ansprechbar aber nicht mehr mobil. Zur weiteren medizinischen Überprüfung wurde er nach der Bergung in ein Trierer Krankenhaus verbracht.



Die Rettung erfolgte mittels geordertem Polizei-Rettungshubschrauber aus Hessen, der für Höhenrettungen entsprechend ausgestattet ist. Im Einsatz befanden sich neben den Polizeikräften aus Hessen und der Streife der PI Saarburg insgesamt 35 Rettungskräfte der Feuerwehren. Diese kamen aus Freudenburg und Kastel-Staadt, der Höhenrettung der Feuerwehr Beurig sowie der Berufsfeuerwehr aus Trier. Weiterhin kamen zwei RTW und ein Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxemburg zum Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Telefon: 06581-91550

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell