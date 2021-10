Berglangenbach Fahrradfahrer gestürzt und verletzt

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr stürzte in Berglangenbach auf einer abschüssigen Straße ohne Fremdeinwirkung ein 46jähriger Fahrradfahrer.

Hierbei erlitt er Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Fahrradfahrer alkoholisiert war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt und anschließend eine Blutprobe entnommen.



