Berauscht und unter Alkoholeinfluss unterwegs – Kontrollen der Polizeiinspektion Schweich

Bereits um 21:00 Uhr konnte ein PKW mit einem 26-jährigen Fahrzeugführer in Trier-Ehrang einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der Fahrzeugführer offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein hohes Bußgeldverfahren mit einem Fahrverbot und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bereits kurze Zeit später fiel den Beamten in Trier-Ehrang ein E-Scooter auf, dessen Besitzer im Begriff war auf diesen aufzusteigen und die Fahrt zu starten. Noch vor Fahrtantritt konnte der Fahrzeugführer auf den fehlenden Versicherungsschutz hingewiesen werden und die Fahrt, die eine Straftat darstellen würde, verhindert werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Schweich darauf hin, dass Kleinkrafträder und E-Scooter mit Versicherungskennzeichen, seit dem 01.März 2024 neue Versicherungskennzeichen anbringen müssen.

Gegen 23:00 Uhr wurden die Beamten schließlich in Trier-Biewer auf einen PKW mit einer 59-jährigen Fahrzeugführerin aufmerksam, die ihren PKW in unsicherer Fahrweise führte. Ein Alkoholtest bestätigte, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Weiterhin wurden sechs weitere Kraftfahrzeugführer wegen Mängeln an ihren Fahrzeugen und sonstigen Verstößen im Verwarnungsbereich Verkehrskontrollen unterzogen.



