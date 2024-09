Belästigung durch Motocross-Fahrer

Am 21.09.2024 kam es erneut in den Wäldern rund um Thalfang, Lückenburg sowie Talling zu Belästigungen durch mehrere Motocross-Fahrer.

Diese fuhren ohne amtliches Kennzeichen durch die Wälder sowie dessen Wald- und Wirtschaftswege. Aufgrund dessen besteht der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs gem. § 22 StVG sowie ein Verstoß gegen das Bundeswaldgesetz.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.



