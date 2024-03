Bekämpfung Unfallursache Geschwindigkeit/ Appell: Runter vom Gas!

Saarburg/ Konz (ots) –



Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Verkehrsunfallursachen im Laufe des Freitag, 15. März 2024 fortgesetzt.



Schwerpunkt der Kontrollen war eine der Hauptunfallursachen, die unangepasste Geschwindigkeit. Im Dienstgebiet der PI Saarburg/ PW Konz ereigneten sich im Jahr 2023 insgesamt 140 Verkehrsunfälle mit der Hauptunfallursache Geschwindigkeit. Bei 32 Unfällen wurden Personen leicht, bei weiteren 9 Unfällen kam es zu schweren Personenschäden.



Bei den durchgeführten Laserkontrollen im Bereich der B 268, Einmündung L 139 (70 km/h) und am Krankenhaus Saarburg (30 km/h) wurden innerhalb weniger Stunden 27 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

In 19 Fällen war die gemessene Geschwindigkeit insoweit erhöht, dass eine Verwarnung vor Ort nicht mehr möglich war.

Die entsprechenden Verstöße wurden zur Anzeige gebracht, diese werden durch die Zentrale Bußgeldstelle weiter verfolgt.



Neben den Geschwindigkeitsverstößen kam es zu drei Beanstandungen aufgrund technischer Mängel, einem Verstoß gegen die Gurtpflicht und einer Anzeige aufgrund Handy- Nutzung.



Zudem wurde ein Verkehrsteilnehmer ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen, entsprechende Strafanzeigen gegen ihn und den Fahrzeughalter eingeleitet.



Die Polizeiinspektion Saarburg/ PW Konz kündigt weitere Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit an.



