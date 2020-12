Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 21:21 Uhr

Trier

Beim Ausparken Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Samstag den 31.10.2020 wurde in der Zeit zwischen 12:00 und 13:10 Uhr auf dem Parkplatz der Netto Filiale Schönlautenbach in Idar-Oberstein ein dort geparkter roter VW T-Cross beschädigt.