Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt- Unfallverursacher flüchtig

07.2021,kam es im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem öffentlichen Parkplatz in der Austraße in Idar-Oberstein. Hier touchierte ein roter PKW beim Ein-oder Ausparken ein anderes Fahrzeug. Anschließend flüchtete der rote PKW, ohne seine Personalien zu hinterlassen.



Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Tatfahrzeug bitte an die Polizei Idar-Oberstein 06781-5610.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell