Befahren schneebedeckter Acker- und Grünflächen

Pkw, Geländewagen, Enduro oder Quad im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Baumholder. Entsprechende Sachverhalte wurden in Ortsgemeinden auf der Heide, in Ruschberg und in Reichenbach aufgenommen. Sobald Schäden zu verzeichnen sind, werden Strafanzeigen gefertigt. Teilweise sind die Verursacher der angerichteten Schäden bekannt.



Spaziergänger, die entsprechende Fehlverhaltensweisen feststellen konnten bzw. in Zukunft feststellen und Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 06783-9910 an die Polizei in Baumholder zu wenden.



