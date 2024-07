Baumholder, Hauptstraße Diebstahl von Bierzeltgarnitur

In der Nacht vom 21.07.2024, im Zeitraum von 03:30 Uhr bis 09:30 Uhr, wurden am „Place de Warcq“ in der Hauptstraße in Baumholder eine vollständige Bierzeltgarnitur (1 x Tisch, 2 x Bank mit Rückenlehne) sowie ein weiterer Tisch gestohlen.

Anzeige

Bisher unbekannte Täter entwendeten die Bierzeltgarnituren, nachdem diese im Anschluss an die Veranstaltung „Spanische Nacht“ am 20.07.2024 am „Place de Warcq“ in einem Pavillon untergebracht wurden, der zuvor als Verkaufsstand diente.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell