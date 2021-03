Nittel

Baukräne verhaken sich und verursachen eine Straßen- und Schienensperrung

Am Donnerstag, den 11.03.2021 ereignete sich gegen 14 Uhr an einer Baustelle in Nittel ein ungewöhnliches Unglück: Zwei Baukräne, die ca. 50 Meter voneinander entfernt standen, haben sich im Rahmen der Bedienung durch den vorherrschenden Wind so weit angenähert, dass das Zugseil des einen Krans sich am Ausleger des zweiten Krans verhakte.