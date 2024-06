Trier

Badevorfall im Nordbad Trier. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 29.06.2024 gegen 17:20 Uhr kam es im Nordbad in Trier zu einem Zwischenfall, bei dem ein 22-Jähriger unter Wasser geriet und nicht mehr aus eigenen Kräften an die Wasseroberfläche kommen konnte.