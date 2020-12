Am Abend des 08.12.2020 überschlug sich ein Kleinwagen auf der L145 in der Höhe der Abfahrt zur Kenner Lay.

Das Autowrack kam in Seitenlage mitten auf der Landesstraße zum Stillstand. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrzeugführer nur leicht verletzt. Er wurde zur Vorsorge in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Die Strecke wurde bis zur Säuberung der Straße und Bergung des Autowracks für eineinhalb Stunden vollgesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern noch an.



