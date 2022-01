Außenspiegel eines weißen VW Passats in der Bebelstraße beschädigt !!!

Das Fahrzeug wurde am vorherigen Tage gegen 21:00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Bebelstraße auf Höhe der Hausnummer 41 abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Fahrzeug noch in einem unbeschädigten Zustand.

Da der Außenspiegel eingeklappt vorgefunden wurde, muss der Unfallverursacher die Bebelstraße in Richtung Oststraße befahren haben.



Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0 zu melden.



