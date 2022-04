Trier

Auslösung der Brandmeldeanlage am Auguste-Viktoria-Gymnasium bei Abiturfeier

Aufgrund einer Alarmauslösung der Brandmeldeanlage am Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier in der Flanderstraße kam es am Abend des 31.03.2022, gegen 23:00 Uhr, zum Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier sowie der Polizeiinspektion Trier.