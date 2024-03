Auseinandersetzung in der Karl-Marx-Straße – Zeugen gesucht

Am frühen Sonntag, 10. März 2024, gegen 07.00 Uhr waren mehrere Personen zunächst in und im weiteren Verlauf vor einer Gaststätte in der Karl-Marx-Straße in eine Auseinandersetzung geraten.

Trier (ots).



Am frühen Sonntag, 10.März 2024, gegen 07.00 Uhr waren mehrere Personen zunächst in und im weiteren Verlauf vor einer Gaststätte in der Karl-Marx-Straße in eine Auseinandersetzung geraten. Dabei war unter anderem eine Frau von einem unbekannten Mann verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, als auch weitere Zeugen des Vorfalls, hatten sich vor, bzw. beim Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit entfernt.

Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme war gegen einen aggressiven 33jährigen Mann das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) eingesetzt worden. Der Mann wurde im Anschluss zur Verhinderung von Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell