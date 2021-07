Ausbau und Diebstahl von mehrerer Katalysatoren

55768 Hoppstädten-Weiersbach, Saarstraße (ots) – In der Nacht vom 28.07.2021 auf den 29.07.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Autohauses in Hoppstädten-Weiersbach, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr, mehrere Katalysatoren an den dort abgestellten Fahrzeugen.