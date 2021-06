Aufgefundener Tresor

70x60x40 cm), im Straßengraben in Morbach, im Ortsteil Weiperath, aufgefunden.



Der Tresor ist an der Unterseite aufgeflext worden.

Hinweise auf den Eigentümer liegen nicht vor.



Da ein strafrechtlicher Sachverhalt nicht ausgeschlossen werden kann, wird die Bevölkerung gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Morbach (06533-93740) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533/93740





