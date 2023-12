Auffinden der vermissten Person Thomas Valentin Petry

Am Donnerstag, den 14.12.2023, um 18:10 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Morbach, telefonisch ein Hinweis auf die vermisste Person ein.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Nach den Angaben der aufmerksamen Hinweisgeberin befand sich der Vermisste mit seinem Pkw auf einem Parkplatz am Moselufer in Traben-Trarbach.

Durch eine Streife der Polizeiinspektion Zell konnte der Vermisste dort um 18:36 Uhr wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizeiinspektion Morbach bedankt sich bei allen Personen die die Suchmaßnahmen nach dem Vermissten unterstützt haben und insbesondere bei der aufmerksamen Hinweisgeberin.



