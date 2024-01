Auffahrunfall mit vier Leichtverletzten

Am Mittwoch, 03.01.2024, gg. 10:55 Uhr, ereignete sich in der Ortslage von Rötsweiler ein Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Rötsweiler Foto: Polizeidirektion Trier





Zur Unfallzeit waren drei Fahrzeuge auf der Saarstraße in Richtung Idar-Oberstein unterwegs, wobei der vorausfahrende Krankentransportwagen verkehrsbedingt vor der abknickenden Vorfahrt in Richtung Siesbach hinter anderen wartenden Fahrzeugen anhalten musste.



Der nachfolgende Kleintransporter konnte noch rechtzeitig hinter dem Krankentransport anhalten, jedoch schaffte das dritte Fahrzeug es nicht mehr. Dieser Pkw fuhr aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf den vor ihm anhaltenden Transporter auf und schob diesen auf den wartenden Krankentransporter.



An allen beteiligten Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Die vier erwachsenen Insassen in den drei Fahrzeugen erlitten durch den Aufprall jeweils Stauchungen der Halswirbelsäule und klagten über Nackenschmerzen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 12.000,- EUR belaufen.



