Auffälliger Fahrzeugführer – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Das Fahrzeug befuhr die A 602 in Fahrtrichtung Trier und vollzog u.a. waghalsige Überholmanöver.

Der Passat konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Trier am Pacelliufer angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Zeugen, welche Hinweise zum Fahrverhalten des Passatfahrers geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-97795210

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell