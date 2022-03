Saarburg

Aufbruch von Kassenautomaten

In der Zeit von Sonntag 20.03.2022, 11:00 Uhr, bis Montag 21.03.2022, 07:30 Uhr, wurden in der Selbstwaschanlage des Autohauses Werner in Saarburg, Graf-Siegfried-Straße, insgesamt vier Kassenautomaten aufgebrochen.