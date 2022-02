Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang

Bei Arbeiten mit einer Raupenmaschine in der Steillage des Winbergs war diese mittels Seilzugwinde an einem Anhänger befestigt, welcher noch an die Zugmaschine angekoppelt auf einem höher gelegenen Wirtschaftsweg abgestellt war.

Aus bisher ungeklärter Ursache wurde der Anhänger vom Wirtschaftweg in die Steillage hinab gezogen und stürzte zusammen mit dem Raupenfahrzeug und der Zugmaschine in die Tiefe. Der 26-jährige Fahrer des Raupenfahrzeuges aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich

wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein weiterer Arbeiter, welcher sich zur Unfallzeit ebenfalls in der Steillage befand, wurde offenbar nur leicht verletzt.

Die Bergung der bis unmittelbar zum Serriger Bach am Fuß des Weinbergs abgestürzten Arbeitsgeräte durch eine beauftragte Bergungsfirma dauerte bis in den späten Nachmittag an.



