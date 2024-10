Arbeiten mit Trennschleifer löst Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus.

Am 02.10.2024, gegen 08:05 Uhr, ging auf der Rettungsleitstelle ein Notruf ein, indem eine Rauchentwicklung aus einem Klassenraum der Realschule Plus in Trier-Ehrang gemeldet wurde.

Durch die Schulleitung wurde die betroffene Schule sofort evakuiert. Durch die im Einsatz befindliche Berufsfeuerwehr Trier konnte ermittelt werden, dass es lediglich zu einer Rauchbildung, jedoch keinem offenen Feuer gekommen war. Ursächlich für die Rauchbildung waren Arbeiten mit einem Trennschleifer an einer Tür. Hierdurch begann eine Holzleiste der Tür an zu kokeln und verursachte den Qualm und Brandgeruch. Das betroffene Klassenzimmer der Schule war zu diesem Zeitpunkt leer. Nachdem das Klassenzimmer gelüftet war und ein Brandt ausgeschlossen werden konnte, durften die Schüler und Lehrkräfte die Schule wieder betreten. Die Evakuierung der rund 500 Schüler verlief problemlos und war vor Eintreffen der Feuerwehr vollzogen. Ein Schaden ist nach ersten Auskünften keiner entstanden. Der betroffene Klassenraum blieb trotzdem vorsichtshalber gesperrt.

Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Trier, Löschzug 1 und 2, ein Rettungswagen, Notarzt und 3 Streifen der Polizei Schweich. Durch die Vielzahl an Einsatzfahrzeugen kam es zu leichten Behinderung des fließenden Verkehrs.



