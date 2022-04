Anhänger von Baustellenlager entwendet

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet um Zeugenhinweise: In der Nacht vom 14.04.2022 auf den 15.04.2022, Karfreitag, entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger, welcher auf dem Gelände eines Bauunternehmens ins Achtelsbach abgestellt gewesen ist.

Der Tatort befindet sich direkt unmittelbar neben der L167 zwischen Brücken und Achtelsbach.

Potentielle Zeugen werden gebeten Wahrnehmungen bezüglich verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an die Polizei in Birkenfeld weiterzuleiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Tel. 06782 9910



www.polizei.rlp.de/pd.trier



