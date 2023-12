Angriff auf Fußgängerin – Zeugen gesucht

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Dieser schlug am Abend des 06.12.23, gegen 20:00 Uhr einer Passantin in der Nordallee, auf Höhe der Apotheke nahe des Brüderkrankenhauses, unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht, sodass diese zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der Täter von der Örtlichkeit in Richtung Theobaldstraße. Nach Angaben der Geschädigten standen zum Tatzeitpunkt zwei Fahrzeuge an einer nahegelegenen Ampel. Die Insassen der Fahrzeuge könnten das Geschehen beobachtet haben.

Zeugen, insbesondere die Insassen der beiden Fahrzeuge, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651-9779-5210

pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell