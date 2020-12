Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 06:40 Uhr

Am Mittwoch, 05.08.2020, zwischen 14:30 und 00:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz oberhalb des Bahnhofs in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl einer Anhängerkupplung.

Hierbei wurde durch einen unbekannten Täter die Anhängerkupplung abmontiert und anschließend in einem günstigen Moment entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



