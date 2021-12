Idar-Oberstein

Ampelanlage durch Vandalismus beschädigt, Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen dem 17.12.2021, 18:00 Uhr und dem 18.12.2021, 08:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter die Fußgängerampel in der Tiefensteiner Straße in Höhe der Abzweigung Harald-Fissler-Straße.