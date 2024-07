Altstadtfest in Trier – Polizei zieht positive Bilanz

Anzeige



Die Besucher feierten stimmungsvoll und friedlich, so dass die Polizei nur wenige Einsatzanlässe zu verzeichnen hatten.



Am 29.06.2024, 00:45 Uhr kam es im Bereich des Domfreihofs zu einer Sachbeschädigung an einem Streifenwagen der Polizei. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte, vermutlich mithilfe einer Flasche oder eines ähnlichen Gegenstandes, das rechte Rücklicht und das vordere, rechte Abblendlicht eines dort abgestellten Funkstreifenwagens.

Der Täter wurde von Zeugen des Vorfalls wie folgt beschrieben:



– ca. Mitte 20 Jahre alt

– 175cm groß

– kurze Haare

– weiße Hose

– schwarzes T-Shirt

– schwarzer Rucksack



Im Anschluss an die Tat ist die männliche Person in Richtung Palaststraße geflüchtet.



Weitere Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/9779-5210 zu melden.



Am Samstag, 29.06.2024 musste das Altstadtfest wegen der amtlichen Unwetterwarnung und dem gegen ca. 21:00 Uhr eintretenden Gewitters und Starkregens bereits um 22:00 Uhr aus Sicherheitsgründen beendet werden. Das geplante Public-Viewing am Viehmarktplatz wurde bereits im Vorfeld abgesagt.

Der gesamte Abend verlief bis zum vorzeitigen Ende reibungslos und bei guter Stimmung. Auch der durch die Wetterlage plötzlich eintretende Abreiseverkehr verlief geordnet und problemlos.



Am Sonntag, 30.06.2024 war das Altstadtfest trotz der unbeständigen Wetterlage gut besucht. Wie jedes Jahr fand im Verlauf des Vormittags der Trierer Stadtlauf statt, wodurch es kurzzeitig zu einigen Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich kam.

Insgesamt verzeichnet die Polizei aber auch hier einen friedlichen Festtag.



Die Polizei Trier bedankt sich bei den Veranstaltern, Festbesuchern und Teilnehmenden für ein positives Festwochenende!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell