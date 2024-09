Alleinunfall mit verletztem Kraftradfahrer

Am Sonntag, dem 08.09.2024, ereignete sich gegen 15:35 Uhr auf der B327 in Höhe der Hilscheider Mühle ein Verkehrsunfall mit einem Kraftrad.

Der allein beteiligte Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verunfallte im Grünstreifen. Hierbei kam der Fahrer ca. 100m hinter seinem Motorrad zum Erliegen. Der Fahrer wird schwerverletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Sollten Sie Augenzeuge des Verkehrsunfalls gewesen sein, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach unter nachfolgendem Kontakt.



