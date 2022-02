Alleinunfall mit leichtverletzten Person

55767 Schwollen, L 175 (ots) – Am Donnerstag, dem 17.02.2022, um 07:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer die L 175 von Leisel in Richtung Schwollen.

Kurz vor Ortseingang Schwollen geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Airbag wurde ausgelöst und der Fahrzeugführer erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,-EUR

FFW mit 25 Mann und RTW vor Ort



