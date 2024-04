Alleinunfall mit leicht verletzter Person und Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag, den 26.04.2024 auf Samstag, den 27.04.2024 kam es gegen 03:06 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Turbokreisels in Konz.

Ein verunfallter 5er BMW aus dem Kreis Trier-Saarburg wurde durch Rettungskräfte des DRK mit der Schutzplanke kollidiert aufgefunden.

Ein Fahrer oder eine Fahrerin befanden sich nicht mehr vor Ort. Im Fahrzeug konnten Blutanhaftungen festgestellt werden, welche auf eine mögliche Verletzung des Fahrers deuten ließen.

Durch den hohen Fahndungsdruck der Polizeiinspektionen Saarburg und Trier konnte eine männliche Person mit korrespondierenden Verletzungen im Industriegebiet Konz angetroffen werden. Aufgrund der Gesamtumstände könnte es sich hier um den möglichen Fahrer des BMW handeln. Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankhaus eingeliefert.

Die B51 war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen befahrbar. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.



Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell