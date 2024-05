Alleinunfall einer Motorradfahrerin

Am Mittwoch, dem 01.05.2024, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr an der B53/Brückenstraße in Schweich ein Verkehrsunfall mit einer Motorradfahrerin.

Die 55-jährige Motorradfahrerin befuhr mit ihrem Motorrad den Kreisverkehr aus Richtung Longuich. Kurz vor der Ausfahrt zur Brückenstraße kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum nahe des dortigen Parkplatzes. Die Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Da Motorradfahrer ohne umgebenden Schutz auf ihrem Krad sitzen, erleiden sie bei einem Unfall oft schwere oder schlimmstenfalls tödliche Verletzungen. Die Polizei appelliert daher zum Start in die Saison an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer.



